Las Toscas: Servicio especial de recolección de residuos

La Municipalidad de Las Toscas informó que se llevará a cabo un servicio especial de recolección de residuos los días lunes 16 y martes 17 de febrero, con modificaciones en el cronograma habitual.

Según se detalló, el lunes 16 de febrero la recolección se realizará durante la mañana en toda la ciudad, garantizando el servicio en todos los barrios.

En tanto, el martes 17 de febrero, la recolección se efectuará a partir de las 18 horas (horario habitual), pero únicamente en la zona céntrica.

Desde el Municipio aclararon que en caso de inclemencias climáticas, el servicio quedará suspendido, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales.

De esta manera, se solicita la colaboración de la comunidad para respetar los horarios establecidos y contribuir al orden y la limpieza de la ciudad.