El gobernador Pullaro abre el período de sesiones ordinarias de la Legislatura el 15 de febrero

El gobernador Maximiliano Pullaro abrirá este domingo el período de Sesiones Ordinarias Nº 144 de la Legislatura de la provincia de Santa Fe, con su discurso ante la Asamblea Legislativa, desde las 10, en el recinto de la Cámara de Diputados.



Es la primera vez que este acto institucional se realiza el 15 de febrero, tal como establece la recientemente reformada Constitución santafesina, redactada en 2025. Anteriormente, se llevaba a cabo el 1 de mayo.





