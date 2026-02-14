Las Toscas: Aprehenden a dos personas por sustraer leña de los playones de la Curtiembre

Dos personas, un joven mayor de edad y un menor, fueron aprehendidas en la mañana del jueves 13 de febrero de 2026 en la ciudad de Las Toscas, en el marco de una causa por hurto.

El procedimiento se inició alrededor de las 11.25 horas, cuando personal de la Patrulla Urbana Zona Norte fue comisionado a inmediaciones de la curtiembre Arlei, ante la denuncia de que varios masculinos estarían sustrayendo leña de los playones del lugar.

Al arribar, los efectivos observaron a dos individuos en calle 29, entre 16 y 18, transportando leña. Tras proceder a su identificación, constataron que se trataba de un joven mayor de edad y un menor. Al ser consultados sobre la procedencia de los elementos que llevaban, no pudieron justificarla.

Posteriormente, un vecino manifestó que ambos le habrían ofrecido la leña a la venta por la suma de 3.000 pesos. Ante esta situación, los actuantes procedieron a la aprehensión de ambos sujetos y al secuestro de la leña, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad judicial competente.