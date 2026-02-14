Villa Ocampo: Accidente de tránsito deja a un motociclista hospitalizado

Un accidente de tránsito sin intervención de terceros se registró en la tarde del jueves 13 de febrero de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo, dejando como saldo a un motociclista hospitalizado.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.45 horas, cuando personal de la Comisaría IV de la Unidad Regional IX tomó intervención en un siniestro vial en avenida San Martín.

Según se informó, un hombre mayor de edad circulaba en motocicleta por calle Juan Mamerto Esquiú y, al girar hacia el cardinal oeste para tomar la avenida, perdió el control del rodado, precipitándose sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia de la caída, el conductor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias 107 hacia el hospital local para una mejor atención médica. Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad competente.