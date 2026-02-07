Villa Ocampo: Dos allanamientos por venta de estupefacientes

El viernes 6 de febrero de 2026, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Villa Ocampo, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, con resultado positivo en uno de los domicilios y la detención de una mujer.

La investigación se inició por disposición de la Unidad Fiscal de Reconquista, en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial Nº 14.239, adherida a la Ley Nacional Nº 23.737. En ese contexto, personal del Departamento Operativo de Investigaciones concretó las medidas judiciales ordenadas, con la colaboración de efectivos del Departamento Operativo de Investigaciones Región IV – Distrito Reconquista, División Microtráfico Reconquista, Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional IX y Grupo de Operaciones Especiales de Guardia Rural «Los Pumas».

Como resultado de los procedimientos realizados en un domicilio del barrio 8 de Octubre, los investigadores secuestraron $142.700.- en efectivo, una balanza de precisión, ocho envoltorios con clorhidrato de cocaína con un peso total de 38,1 gramos y ocho envoltorios con cannabis que arrojaron un peso total de 107,2 gramos, además de otros elementos de interés para la causa.



En el lugar fue arrestada Anabel Daina Medina, 28, quien posteriormente, por disposición del fiscal Sebastián Galleano, quedó detenida y fue notificada por el delito de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización», a disposición de la Justicia.

En tanto, el segundo allanamiento realizado en un domicilio lindero arrojó resultado negativo, no adoptándose medidas procesales para sus moradores.

