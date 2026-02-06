Las Toscas: Recuperan una bicicleta robada

Personal de la Comisaría V de la Unidad Regional IX logró recuperar una bicicleta que había sido denunciada como sustraída en la ciudad de Las Toscas, en un hecho ocurrido durante la mañana de este miércoles 5 de febrero de 2026.

Se trata de una bicicleta marca SLP, modelo 25 PRO, color morada, rodado 29, la cual fue hallada tras averiguaciones practicadas por efectivos policiales en cercanías de la curtiembre Don Arturo, donde se encontraba escondida entre la pastura.

Según consta en la denuncia, el rodado fue sustraído desde el gimnasio VITAL, ubicado en calle 21 entre 8 y 10. La propietaria, una joven mayor de edad, manifestó que alrededor de las 07.20 horas dejó la bicicleta sin medidas de seguridad en el lugar, y al retirarse a las 08.20 horas advirtió que ya no se encontraba.

La denuncia fue radicada a las 09.45 horas, iniciándose de inmediato las actuaciones correspondientes. Desde la fuerza policial se informó que se continúa trabajando para lograr la individualización y el comparendo del autor del hecho.