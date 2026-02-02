Villa Ocampo: Finalizó la Colonia de Vacaciones Municipal

El pasado viernes 30 de enero se llevó a cabo el último día de la Colonia de Vacaciones Municipal, una propuesta recreativa y educativa que durante el verano reunió a 40 niños y niñas de entre 5 y 12 años.

A lo largo de la colonia, los chicos participaron de diversas actividades deportivas, recreativas y de integración, promoviendo el juego, la convivencia, los hábitos saludables y el disfrute del tiempo libre en un entorno cuidado y acompañado por el equipo municipal.

Desde el Municipio se destaca el valor de estos espacios que fortalecen la inclusión, el encuentro y el acompañamiento a las familias, reafirmando el compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de la infancia.

La Colonia de Vacaciones Municipal cerró una temporada de verano marcada por la alegría, el compañerismo y la participación activa de los niños.