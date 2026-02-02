Villa Ocampo: Avisos de la Parroquia «Inmaculada Concepción»

Se dejan a continuación los Avisos Parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción» de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 2 al 8 de febrero.

LUNES 2: La Presentación del Señor

18:00 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

Con bendición de velas y gargantas

20:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

Con bendición de velas y gargantas

MARTES 3: San Blas

06:30 hs: Misa en el Templo.

Con bendición gargantas

20:00 hs: Misa en el Templo.

Con bendición gargantas

MIÉRCOLES 4:

No habrá Misas ni Celebraciones.

JUEVES 5:

20:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 6:

20:00 hs: Misa en el Templo.

SÁBADO 7:

20:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 8: Quinto Domingo durante el año

08:00 hs: Misa en el Templo.

20:00 hs: Misa en el Templo.

SECRETARÍA PARROQUIAL: Luego del receso por vacaciones, la Secretaría Parroquial atenderá normalmente de martes a sábados, de 8:00 a 12:00 hs. También se reanuda la atención en la Librería Parroquial.

NOTICIAS PARROQUIALES EN WHATSAPP: Desde la Parroquia se informa que, además de poder obtener noticias parroquiales en Facebook, se habilitó un canal de WhatsApp en el que también se las podrá recibir. Los canales se encuentran en la pestaña “Estados” de dicha aplicación, un poco más abajo. Lo pueden encontrar como “Inmaculada Concepción V.O.” o ingresando al siguiente link: https://whatsapp.com/channel/0029VbBeGGf9sBIBsLOOG71U.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: Se informará oportunamente la reanudación de la Adoración de los días viernes.

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.