Seguridad: Enero registró una disminución récord de homicidios a nivel provincial

El primer mes de 2026 cerró con 12 homicidios en todo el territorio santafesino, marcando un descenso histórico. De ese total, 8 casos tuvieron lugar en el departamento Rosario y 2 en La Capital. “Hay una política de seguridad que marcó un cambio de rumbo en la provincia, por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro”, indicaron las autoridades.

El Gobierno de Santa Fe informó que el mes de enero de 2026 cerró con 12 homicidios en todo el territorio santafesino, marcando un descenso histórico. De ese total, 8 casos tuvieron lugar en el departamento Rosario, y 2 en La Capital.



Según detalles que brindó el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Esteban Santantino, “es el valor más bajo del que tengamos registro”, agregando que “si miramos la historia reciente y lo comparamos con 2022 y 2023, tenemos un descenso en este indicador para el mes de enero del 73 % a nivel provincial y 72 % en el departamento Rosario”.



Al mismo tiempo, Santantino remarcó que es “muy significativo indicar que la tendencia hacia la baja de homicidios fue acompañada por la disminución de heridos por arma de fuego”, y señaló que “en 15 de los 19 departamentos de la provincia no se produjeron hechos de homicidios dolosos en enero de este año”.

Criminalidad organizada y conflictos interpersonales

Respecto a los motivos que rodean a los homicidios ocurridos durante el primer mes de 2026, el funcionario reconoció que “sigue habiendo un componente muy importante en materia de criminalidad organizada” y yendo a los porcentajes, manifestó que “de los 8 homicidios que contabilizamos en el departamento Rosario, el 75 % podrían estar vinculados a criminalidad organizada y un 25 % a conflictos interpersonales”.



“Esto nos obliga a comprender que si bien el sistema de justicia criminal en cuanto a investigación, trabajo policial y sistema carcelario, puede tener limitaciones, hay mucho trabajo por delante para consolidar estos valores en materia de circulación de violencia altamente lesiva”, reconoció Santantino.

Política de seguridad

Más adelante, el funcionario consideró importante “los datos objetivos en el marco del plan de seguridad que llevamos adelante desde el Gobierno Provincial, lo que nos permite ver si las decisiones que venimos tomando marcan un buen camino”.



A esto, Santantino sumó “el régimen de detenidos de alto perfil”, que “es uno de los principales elementos que tenemos”, según consideró, porque “los homicidios se encargaban desde dentro de las cárceles con detenidos que manejaban recursos en las calles”, dijo y valoró también el tiempo de respuesta del 911, que hoy “bajó considerablemente, multiplicando varias veces la presencia policial en calle”.



Estos elementos, según el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, “nos permiten pensar que hay una política de seguridad que marcó un cambio de rumbo en la provincia, por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro quien priorizó la circulación de violencia altamente lesiva, la vida y tranquilidad de los santafesinos”.

Informe



Audio



Video