Pullaro: “La Maratón Santa Fe–Coronda es otro símbolo de una provincia que quiere ser la capital nacional del deporte”

El gobernador encabezó la entrega de premios de la 48ª Maratón Acuática Internacional, que consagró ganador al italiano Alessio Occhipinti. La competencia se realizó en el marco de la Copa Santa Fe y a pocos meses de los Juegos Suramericanos. «La baja de la violencia y del delito en la provincia de Santa Fe tuvo mucho que ver con apostar a los clubes y a las prácticas deportivas», destacó el mandatario antes de la llegada de los nadadores a la costanera corondina.

Con un marco masivo de público, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este domingo la entrega de premios de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda, luego de la exigente travesía de 59 kilómetros. En su 48ª edición, la prueba contó con la participación de 18 nadadores y nadadoras de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, reafirmando su carácter internacional y su prestigio.



A 65 años de su primera edición, la Maratón es considerada una de las competencias de aguas abiertas más emblemáticas del mundo y forma parte del calendario de la Copa Santa Fe 2026. El gobernador subrayó el valor simbólico y deportivo de la competencia, al señalar que su recuperación -luego de que se discontinuara- fue una decisión política que involucró a los gobiernos locales, la provincia y la Comisión Organizadora. En ese sentido, remarcó que la maratón expresa mucho más que una competencia deportiva y refleja valores profundamente arraigados en la identidad santafesina.



En su mensaje, Pullaro reafirmó que el deporte es una política pública central para el gobierno provincial. En ese marco, vinculó el impulso a las prácticas deportivas y a los clubes con la mejora en los indicadores de convivencia y seguridad en la provincia, y ratificó el compromiso de continuar apoyando este tipo de eventos. “Este gobierno le da mucha importancia a las prácticas deportivas. Este año vamos a tener los Juegos Suramericanos, el evento deportivo más grande de América Latina, con más de 4.000 atletas que llegarán a nuestra provincia, y demuestra que podemos ser la capital del deporte. La Copa Santa Fe y este tipo de eventos nos distinguen y nos ponen en un lugar diferente en la República Argentina”, resaltó.



Asimismo, confirmó que la provincia de Santa Fe volverá a acompañar la maratón en 2027, al igual que las distintas competencias que integran la Copa Santa Fe, con el objetivo de garantizar su continuidad y crecimiento.



La más linda, por el río y por su gente

“Nos emociona ver a tantas personas que acompañan a los nadadores, con una emoción muy grande, entendiendo el esfuerzo físico y la dedicación que hace cada deportista, en más de 8 horas de competencia. Así que es muy lindo poder estar acá y que esta maratón se haga en la Provincia Invencible de Santa Fe”, dijo el gobernador sobre el acompañamiento del público, que se inició minutos antes de las 9, en la costanera de la capital provincial. Además, resaltó que son los propios deportistas quienes reconocen que se trata de una de las pruebas más desafiantes y atractivas del mundo, no solo por las características del río sino por el acompañamiento de su gente.



Por su parte, el intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, destacó que se cumplieron 65 años de una decisión que calificó como visionaria y dio origen a la maratón. Señaló que junto al gobierno provincial, hace dos años se decidió recuperar la competencia y hacerla crecer, no solo como un acontecimiento deportivo: “es una oportunidad no solo para los corondinos, sino para Santa Fe y para toda la región que acompaña a lo largo del recorrido”.



Resultados deportivos

El podio de la 48ª Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda estuvo integrado por tres nadadores italianos: Alessio Occhipinti, quien se quedó con el primer puesto con un tiempo de 8 horas, 42 minutos y 59 segundos, y logró el bicampeonato; Giuseppe Ilario, en segundo lugar; y Niccolò Ricciardi, en el tercero. El cuarto puesto fue para el santafesino Martín Carrizo Yunces. Al igual que en 2025, la nadadora barilochense Mayte Puca, resultó ganadora entre las mujeres participantes; seguida por Verónica Santoni (Italia) y la joven bonaerense Mariel Loyato.



En la entrega de premios estuvieron la diputada nacional, Gisela Scaglia; el senador provincial, Leonardo Diana; los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley; y de Sauce Viejo, Mario Papaleo; la presidente comunal de Desvío Arijón, Carolina Kröhling; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y los ministros de Gobierno, Fabián Bastía; de Economía, Pablo Olivares; de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; y de Ambiente, Enrique Estévez; el vicepresidente de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, entre otros.