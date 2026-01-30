Villa Ocampo: Se llevó a cabo una bicicleteada nocturna con gran participación

En la noche del miércoles 28 de enero, se realizó con gran éxito la bicicleteada nocturna, una propuesta recreativa y deportiva que convocó a vecinos y vecinas de la ciudad de Villa Ocampo.

Durante la actividad, los participantes recorrieron aproximadamente 25 kilómetros en bicicleta, transitando distintos sectores de la ciudad y caminos rurales, en un clima de disfrute, compañerismo y actividad física al aire libre.

Al finalizar el recorrido, se llevaron a cabo sorteos y entrega de premios entre quienes formaron parte de la bicicleteada.

Los premios fueron entregados por Matías Amarilla, ciclista ocampense, y Zoé Franco, subcampeona en ciclismo de ruta durante el año 2025, destacando el acompañamiento y el reconocimiento a referentes locales del deporte.

Desde la organización se valoró muy positivamente la participación y el entusiasmo de la comunidad, reafirmando la importancia de seguir impulsando propuestas que promuevan el deporte, la vida saludable y el encuentro entre vecinos.