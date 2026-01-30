Las Toscas: Se vienen los Carnavales 2026

La ciudad de Las Toscas comienza a palpitar una nueva edición de sus tradicionales Carnavales, que se desarrollarán los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, con tres noches consecutivas de música, color y alegría para toda la familia.

El evento, coordinado por la Municipalidad de Las Toscas y organizado de manera conjunta con las comparsas locales, promete un espectáculo lleno de ritmo, creatividad y participación comunitaria, reafirmando una de las celebraciones populares más esperadas del año.

Durante las jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas artísticas, desfiles y shows que resaltan el trabajo y el compromiso de los distintos grupos que forman parte de los carnavales, en un clima festivo y familiar.

Desde la organización invitan a la comunidad a agendar la fecha y prepararse para vivir los Carnavales Las Toscas 2026, una fiesta que vuelve a reunir tradición, cultura y diversión en el corazón de la ciudad.