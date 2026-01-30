Villa Ocampo: Acto de cambio de autoridades del Gabinete Municipal

El intendente ocampense Cristian Marega invita a la comunidad a participar del acto de cambio de autoridades del Gabinete Municipal, que se realizará el lunes 2 de febrero de 2026, a las 09:00 hs, en el salón “30 de Noviembre” del edificio municipal.

Durante el acto se procederá a la lectura de los decretos correspondientes, la asunción de las nuevas autoridades, y se brindarán palabras de agradecimiento por parte de los funcionarios salientes, para luego dar paso al mensaje del Sr. Intendente Municipal.