Las Toscas: Entrega de módulos alimentarios del programa Santa Fe Nutre

La Municipalidad de Las Toscas informa que continúa la entrega de módulos alimentarios en el marco del programa provincial “Santa Fe Nutre”, destinado a personas en situación de vulnerabilidad que hayan resultado beneficiarias.

La distribución se realiza a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, en la Oficina de Desarrollo Humano, ubicada en calle 12 N° 901, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 horas.

Desde el municipio se solicita a las personas beneficiarias concurrir con la documentación correspondiente para poder retirar el módulo alimentario asignado.

El programa Santa Fe Nutre tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, fortaleciendo las políticas públicas de acompañamiento social en el territorio.