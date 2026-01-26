Las Toscas: Música, encuentro y tradición en una nueva edición de la Fiesta de la Costa

El sábado pasado, Las Toscas fue escenario de un festival popular con la realización de la 11° Fiesta de la Costa, que tuvo lugar en el Club de Caza, Pesca y Náutica Pato Cuá, a orillas del Sitio Ramsar Jaaukanigás. Con entrada libre y gratuita, el evento reunió a familias y amigos en una noche colmada de música, alegría y encuentro.



La apertura oficial contó con el mensaje del Intendente Iván Sánchez, quien expresó su satisfacción por el desarrollo de la fiesta, destacando que se trató de una edición organizada en un contexto de tiempo y recursos limitados desde el inicio de la gestión el pasado 10 de diciembre. “Estamos muy contentos por el marco de público, por los artistas que nos están deleitando con su música y por el acompañamiento de la comunidad”, señaló.



El intendente agradeció especialmente a la Comisión del Club Pato Cuá, anfitriona del evento, al Ballet Municipal Agüyjé, a los grupos musicales participantes y a todo el equipo de la Municipalidad de Las Toscas, con el trabajo articulado de todas las áreas involucradas. También destacó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados Clara García, del senador departamental Orfilio “Chacho” Marcón y de la diputada provincial Charo Mancini.



Declaración de Interés Provincial



Uno de los momentos institucionales destacados de la noche fue la entrega de la Declaración de Interés de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, a cargo de la diputada Charo Mancini, al Intendente Sánchez, en reconocimiento a la Fiesta de la Costa como un evento que pone en valor la identidad, la cultura local y el trabajo comunitario.



Además, se destacó que el festival fue transmitido en vivo a través del canal de YouTube y el Canal 2 de Horizonte Multimedios, haciendo posible que la fiesta llegue a numerosos hogares de la región.



Variada grilla artística



Desde la previa con DJ Churry hasta el cierre a pura cumbia, el escenario de la Fiesta de la Costa ofreció una variada grilla artística. La apertura estuvo a cargo de Gente de Ley, con su chamamé litoraleño; continuaron Los Jaaukas, referentes locales del folklore; Efecto Residual, con un potente tributo al rock nacional; Grupo Sensación, con todo el ritmo de la cumbia local; y el gran cierre con Cumbia Office, directamente desde Reconquista.



La noche también incluyó la presentación de los Carnavales 2026, servicios, cantinas, paseo gastronómico y espacios preparados para el disfrute del público.

Seguridad y organización



Para el operativo de seguridad, la Municipalidad de Las Toscas articuló acciones con la Comisaría 5ª, Patrulla Urbana, Guardia Rural Los Pumas, Bomberos Voluntarios de Las Toscas y el SIES 107, garantizando una fiesta segura y ordenada. El estacionamiento estuvo a cargo de la Comisión del Club Pato Cuá y de la Asociación Protectora de Animales “Patitas al Rescate”.



Una fiesta que es identidad



La Fiesta de la Costa volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, cultura y pertenencia, en un entorno natural único. Desde el Municipio agradecieron a los artistas, instituciones, trabajadores y al público que acompañó esta nueva edición.



La 11° Fiesta de la Costa dejó en claro que es mucho más que un festival: es identidad compartida, cultura viva y una fiesta que se construye entre todos.