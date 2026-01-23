Villa Ocampo: Cronograma de actividades ecoturísticas en el marco de la 13ª Fiesta Nacional de los Humedales

En el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás, el sector turístico —tanto del ámbito público como privado— invita a vecinos y turistas a disfrutar de una semana completa de actividades ecoturísticas pensadas para poner en valor el ecosistema del Jaaukanigás y promover el disfrute responsable de la naturaleza.

Del 31 de enero al 8 de febrero, se desarrollará un nutrido calendario de propuestas que combinan naturaleza, gastronomía y cultura, con actividades diseñadas para toda la familia. La agenda incluye experiencias al aire libre, recorridos interpretativos, propuestas gastronómicas con identidad regional y expresiones culturales que reflejan la riqueza natural y social del humedal.

Esta semana ecoturística tiene como objetivo visibilizar la importancia ambiental del Jaaukanigás, fortalecer el vínculo de la comunidad con su entorno y ofrecer a quienes visitan la región una oportunidad única para conocer, aprender y disfrutar de uno de los ecosistemas más valiosos del país.

Las actividades se desarrollarán en distintos puntos del territorio, con la participación de prestadores turísticos, guías, emprendedores locales y organismos públicos, reafirmando el trabajo conjunto en favor del turismo sostenible y la conservación ambiental.

Para conocer el cronograma completo de actividades, horarios y puntos de encuentro, se invita a la comunidad a visitar las redes sociales @munivillaocampo y @turismovillaocampo, o bien a comunicarse con la Oficina de Turismo a través de WhatsApp al 3482‑255035.

Jaaukanigás nos espera: naturaleza viva, cultura compartida y experiencias para recordar.

