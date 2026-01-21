Nuevo esquema de subsidios energéticos: cómo quedan los topes de consumo eléctrico en Santa Fe

La Secretaría de Energía de la Nación estableció nuevos bloques de consumo subsidiado según zonas climáticas. La Defensoría del Pueblo de Santa Fe informó cómo se aplica el esquema en la provincia y brindó recomendaciones para los próximos meses.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informó que la Secretaría de Energía de la Nación definió un nuevo esquema de subsidios al consumo eléctrico, con topes diferenciados según zonas climáticas y períodos del año, que rige durante los meses de altas temperaturas.



En el caso de Santa Fe, el territorio provincial fue segmentado en tres categorías para los meses de diciembre, enero y febrero:

Zona “muy cálida”: los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado fueron clasificados dentro de esta categoría. Allí, el consumo eléctrico subsidiado tendrá un tope de 550 kWh mensuales.

Zona “cálida”: comprende a los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier, Garay, San Justo y La Capital. En estos casos, el tope de consumo subsidiado será de 370 kWh mensuales.

Zona “templada”: el resto de los departamentos de la provincia (Rosario, San Lorenzo, San Jerónimo, Iriondo, Constitución, General López, Caseros, Belgrano y San Martín) fue incluido en esta categoría, con un tope de 300 kWh mensuales de consumo subsidiado.

Asimismo, se informó que durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, el tope de consumo subsidiado será de 300 kWh mensuales para todo el país. En tanto, en los meses de marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el límite se reducirá a 150 kWh mensuales.

Desde la Defensoría del Pueblo se recomienda a las y los usuarios tomar recaudos en relación con el consumo energético, especialmente fuera de los períodos de mayor demanda estacional, ya que superar los topes establecidos implicará incrementos significativos en el valor de las facturas.

Ante dudas o consultas, la Defensoría del Pueblo recuerda que se encuentran disponibles sus canales habituales de atención para brindar asesoramiento y acompañamiento a la ciudadanía. Para más información se puede acceder a www.defensoriasantafe.gob.ar