Villa Ocampo: Comienza el Encuentro Infantil de Vóley

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que este lunes 19 de enero da inicio el Encuentro Infantil de Vóley, una propuesta deportiva destinada a niñas y niños de categoría Sub 13, en ramas femenina y masculina.

La actividad se desarrolla en el Club ARNO, en el horario de 18:00 a 21:00 horas, promoviendo el juego, el aprendizaje y la diversión a través del deporte en equipo.

El encuentro continuará el miércoles 21 de enero, completando dos jornadas pensadas para fomentar la práctica deportiva, el compañerismo y la integración.

Desde el Municipio se acompaña esta iniciativa que fortalece los espacios de participación para las infancias y apuesta al deporte como herramienta de formación y encuentro comunitario.