Villa Ocampo: Asalto a mano armada en un kiosco y tres detenidos

En la mañana del jueves 16 de enero de 2025, alrededor de las 8:50 horas, personal de la Comisaría 4ª de la Unidad Regional IX tomó conocimiento, mediante un llamado telefónico, de un hecho delictivo ocurrido en un kiosco ubicado sobre calle Fray Luis Beltrán al 2000, en la ciudad de Villa Ocampo.

Una mujer manifestó que momentos antes había ingresado al local una persona portando un arma de fuego, quien efectuó un robo. De manera inmediata, los efectivos se constituyeron en el lugar, donde observaron a un masculino con una herida en una de sus piernas. Identificado como un vecino de ese medio, el mismo adujo que la lesión fue producto de un disparo de arma de fuego efectuado por un sujeto encapuchado, quien habría realizado dos disparos, impactando uno de ellos en su pierna, para luego sustraerle su teléfono celular y darse a la fuga a bordo de un automóvil Chevrolet Cruze.

Ante la gravedad del hecho, se dio conocimiento a la superioridad, convocándose al grupo técnico criminalístico de Las Toscas y solicitándose colaboración al Comando Radioeléctrico Zona Norte, Policía de Investigaciones (PDI) y demás dependencias, a fin de llevar adelante un operativo cerrojo en la zona. El damnificado se trasladó por sus propios medios al SAMCo local para recibir atención médica.

Posteriormente, alrededor de las 10:20 horas, personal de la Comisaría 6ª de la ciudad de Malabrigo, que se encontraba apostado sobre Ruta Nacional N° 11 en el acceso a dicha localidad, observó el vehículo en cuestión, iniciándose un seguimiento controlado que culminó con la detención de su marcha al pasar el puente El Toba.

Identificados los ocupantes del rodado, se constató que se trataba de tres hombres mayores de edad: dos de ellos domiciliados en la localidad de Nelson y un tercero con domicilio en Candioti. Al realizar la requisa del vehículo, se obtuvieron resultados positivos, procediéndose al secuestro de un arma de fuego, teléfonos celulares y vestimenta presuntamente vinculada al hecho.

Los involucrados fueron trasladados a sede policial en calidad de aprehendidos, quedando a disposición del fiscal en turno, quien impartió las directivas correspondientes para la continuidad de la causa.