Las Toscas: Campaña contra la Leptospirosis

La Municipalidad de Las Toscas, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Hospital SAMCO Las Toscas, se encuentra participando activamente de la campaña de Promoción y Prevención contra la Leptospirosis, con el objetivo de proteger la salud de la comunidad.

La leptospirosis es una enfermedad que puede prevenirse mediante medidas simples de cuidado. En este sentido, se recomienda evitar el contacto con aguas estancadas, no caminar descalzo en zonas húmedas y mantener patios y espacios domiciliarios limpios, libres de residuos y escombros.

Asimismo, se recuerda a la población que, ante la aparición de síntomas similares a los de una gripe, como fiebre, dolores musculares o malestar general, no se debe recurrir a la automedicación y se debe consultar de inmediato al centro de salud más cercano para una evaluación oportuna.

En el marco de esta campaña, la Subsecretaría de Servicios Públicos del municipio coordina un cronograma de descacharrado en distintos barrios de la ciudad, conforme al siguiente detalle:

Jueves 15/1, 13 horas: Barrio Asunta y Barrio Santa Lucía.

Sábado 17/1, 13 horas: Barrio San Felipe (medio día).

Desde el Municipio se solicita la colaboración de los vecinos para acompañar estas acciones, fundamentales para el cuidado de la salud pública y el mantenimiento de una ciudad limpia y ordenada.