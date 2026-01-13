Las Toscas: Investigación actuada por presunta procedencia ilícita de indumentaria

En la mañana del martes 13 de enero de 2026, alrededor de las 08:30 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte, mientras realizaba tareas de patrullaje preventivo, procedió a la identificación de un joven mayor de edad en inmediaciones de calle 18, entre calles 33 y 37, de la ciudad de Las Toscas.

Al efectuarle una requisa personal, los uniformados constataron que el individuo transportaba, dentro de una bolsa, varios elementos de indumentaria pertenecientes a la Curtiembre Arlei. Consultado sobre la procedencia de los mismos, el joven evidenció un marcado estado de nerviosismo, brindando respuestas evasivas y contradictorias, sin poder acreditar la propiedad ni el origen de dichos elementos.

Ante esta situación, el personal actuante procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro de la indumentaria, continuándose con las actuaciones de rigor y dando intervención a la autoridad judicial competente.