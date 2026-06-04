Villa Ocampo: Concejales pidieron informes por agua rural y Jueza de Faltas

Tras la sesión ordinaria desarrollada el miércoles 3 de junio, los concejales del bloque Unión por la Patria difundieron un reel a través de la red social Facebook en el que destacaron una serie de planteos realizados durante la jornada legislativa, entre ellos un pedido de informes relacionado con la situación de la Jueza de Faltas y otro vinculado al suministro de agua en sectores rurales de la ciudad.

Según expresaron los ediles, mediante una moción verbal solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal información actualizada sobre el avance de la investigación relacionada con una denuncia que involucra a la Jueza de Faltas. Argumentaron que, como órgano de control, consideran fundamental contar con detalles sobre el estado de las actuaciones y brindar información a la comunidad, especialmente ante la imposibilidad de avanzar con la conformación de una comisión investigadora en el ámbito del Concejo Municipal.

Asimismo, los concejales hicieron referencia a la situación del abastecimiento de agua en parajes y barrios rurales, requiriendo precisiones sobre el estado de los tanques de almacenamiento, los responsables de su mantenimiento y los controles que se realizan sobre la calidad del agua consumida por los vecinos de esos sectores.

La respuesta de COTELVO

Sobre este último punto, el gerente de COTELVO Servicios, David Marega, se refirió al tema durante una entrevista concedida en la mañana de este jueves 4 de junio al programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás.

Marega aclaró que los sistemas de provisión de agua existentes en las zonas rurales no son administrados por la cooperativa, sino que se encuentran bajo la órbita del Municipio de Villa Ocampo.

Explicó que, en su momento, COTELVO fue contratada para ejecutar las redes de distribución en distintos sectores rurales, pero remarcó que la operación diaria, el mantenimiento de los tanques elevados, las bombas de impulsión y los sistemas de cloración corresponden exclusivamente al gobierno municipal.

“Los sistemas de agua de los parajes rurales son independientes y están bajo la órbita municipal. COTELVO presta el servicio de agua potable únicamente en el área urbana de Villa Ocampo”, afirmó el gerente de la cooperativa.

Gentileza: Antonio Paré