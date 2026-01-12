Se entregaron 13 unidades policiales para el Dpto. San Cristóbal

Este lunes 12 de enero, en la explanada de la Unidad Regional XIII, en la ciudad de San Cristóbal, se llevó a cabo el acto de entrega de trece (13) camionetas policiales 0 km, destinadas a fortalecer el patrullaje y la prevención del delito en distintas localidades del departamento.

El acto fue encabezado por el senador provincial por el Departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, junto a la secretaría de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lic. María Virginia Coudannes; el jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe, el Director General de Policía Lic. Luis Pablo Martín Maldonado; el jefe de la Unidad Regional XIII, el Director de Policía Lic. Alejandro Tognolo; la subjefa de la Unidad Regional XIII, Directora de Policía Prof. Marcela Genoveva Fernández; el diputado provincial Marcelo González; los intendentes de la ciudad de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk; de Ceres Alejandra Dupouy; de San Guillermo, Romina López y de Suardi, Leandro Gastaldi; además presidentes comunales y demás autoridades del departamento.

El Senador Michlig destacó que “Son 13 camionetas nuevas que van a estar a disposición de nuestra fuerza de seguridad. Si contabilizamos desde que asumió el gobierno de Maximiliano Pullaro, hace apenas dos años, con esta entrega estamos alcanzando un total de 54 unidades 0 km para la policía departamental.

Distribución de las unidades

Las camionetas fueron asignadas conforme a la disposición del Gobierno Provincial y del Ministerio de Justicia y Seguridad, de acuerdo con el siguiente detalle:

01 Ford Maverick XLT 2.0 GTDI 4×4 AT – Jefatura Unidad Regional XIII

02 Chevrolet Montana – Comando Radioeléctrico San Cristóbal

02 Chevrolet Montana – Comando Radioeléctrico Ceres

01 Chevrolet Montana – Comisaría 1.ª San Cristóbal

01 Chevrolet Montana – Comisaría 4.ª Suardi

01 Chevrolet Montana – Comisaría 5.ª San Guillermo

01 Chevrolet Montana – Comisaría 6.ª Hersilia

01 Chevrolet Montana – Comisaría 7.ª Arrufó

01 Chevrolet Montana – Comisaría 3.ª Moisés Ville

01 Chevrolet Montana – Destacamento N.º 9 Colonia Bossi

01 Chevrolet Montana – Comisaría 10.ª La Lucila

Características de las unidades

Las camionetas Chevrolet Montana son unidades compactas 4×2, nafteras, con caja automática, especialmente equipadas para tareas de patrullaje.

Cuentan con defensas delanteras, barral lumínico con sirena y megáfono, equipo de comunicación TETRA, cobertor de caja y protectores antivandálicos de faros, garantizando mayor seguridad y operatividad para el personal policial.

Cabe destacar que la Ford Maverick XLT 4×4, entregada días atrás y puesta en funciones en esta oportunidad, refuerza la capacidad operativa de la Jefatura Departamental.

“Hoy es un día muy importante”

“Hoy es un día muy importante para el Departamento San Cristóbal y para la provincia de Santa Fe, porque seguimos fortaleciendo las políticas de seguridad que viene llevando adelante el gobernador Maximiliano Pullaro desde el primer día de su gestión, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y todo el equipo que integra ese ministerio, en la difícil pero fundamental tarea de brindarnos seguridad a todos los santafesinos”.

“La verdad es que cuando asumimos encontramos índices de inseguridad muy alarmantes y preocupantes, y todo eso se ha ido corrigiendo. Hoy podemos decir que tenemos los dos últimos años, en el transcurso de este siglo, con los menores niveles de violencia e inseguridad en la provincia».

“Quiero agradecerles de corazón y decirles que vamos a seguir trabajando y gestionando para que el Departamento San Cristóbal y nuestra provincia continúen bajando los índices de violencia y puedan brindarnos la seguridad que todos merecemos. Muchas gracias a todos», agregó el senador.

“Trabajamos codo a codo”

La Lic. María Virginia Coudannes señaló que “un plan de seguridad es que la policía tenga las herramientas para el patrullaje preventivo e investigativo, pero también es trabajar codo a codo con ustedes: con los gobiernos locales, con los referentes territoriales, con el senador”.

“Que todos los referentes territoriales estén hoy aquí, un 12 de enero, también representa la manera en que este gobierno trabaja: con los pies en el territorio, con la cabeza en un horizonte planificado y sin improvisaciones. Como siempre dice nuestro gobernador, tenemos un método, una manera de hacer y de gobernar, especialmente en materia de seguridad: con lineamientos estratégicos, mediciones, métricas, mapeo y, sobre todo, rindiendo cuentas, poniendo la cara en las malas, en las muy malas, y también en las buenas, como hoy, cuando venimos a traer equipamiento para la policía, pero fundamentalmente para el vecino, que es lo que realmente importa”.

Presentes

Asimismo, participaron la presidenta comunal de Hersilia, Silvana Romero; la presidenta comunal de La Lucila, Lidia Nievas; el presidente comunal de Colonia Bossi, Gustavo Capella; el presidente comunal de Arrufó, Cristian Piumatti; y el presidente comunal de Moisés Ville, Marcelo Lind. Además de concejales, autoridades locales, departamentales y provinciales.