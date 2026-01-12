Las Toscas: Comenzó la entrega de módulos alimentarios del programa “Santa Fe Nutre”

La Municipalidad de Las Toscas, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que este lunes comenzó la entrega de módulos alimentarios en el marco del programa provincial “Santa Fe Nutre”.

La asistencia está destinada a personas en situación de vulnerabilidad que hayan resultado beneficiarias del programa, con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación básica y fortalecer las políticas de contención social.

La entrega se realiza en la Oficina de Desarrollo Humano, ubicada en calle 12 Nº 901, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 horas. Desde el área se solicita a las personas beneficiarias concurrir con la documentación correspondiente al momento de retirar el módulo.

Desde el municipio remarcaron la importancia de este programa como una herramienta clave de acompañamiento a las familias que más lo necesitan, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.