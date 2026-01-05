Villa Ocampo: Se viene el Torneo de Fútbol 5 en Arena para disfrutar el verano

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que del domingo 12 al jueves 16 de enero se llevará a cabo el Torneo de Fútbol 5 en Arena, destinado a la categoría Sub 15, en las instalaciones del Club ARNO.

La iniciativa tiene como objetivo promover el deporte, la recreación y la competencia sana, brindando a niños y adolescentes un espacio de encuentro durante la temporada de verano, en un entorno diferente y atractivo como lo es la arena.

Durante las distintas jornadas, los equipos participantes disputarán encuentros que fomentan el compañerismo, el respeto y la actividad física, consolidando al deporte como una herramienta fundamental para el desarrollo integral y la inclusión social.

Las inscripciones se encuentran abiertas y cuentan con cupos limitados. Los interesados pueden comunicarse al 3482 543832 para obtener más información y realizar la inscripción correspondiente.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se invita a la comunidad a acompañar y participar de esta propuesta deportiva, que forma parte de las actividades de verano impulsadas para fortalecer los espacios de recreación, integración y disfrute para las juventudes de la ciudad.