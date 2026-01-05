Marcón acompañá al Gobernador en su recorrida por el departamento Obligado

El senador provincial Orfilio Marcón acompañó al gobernador Maximiliano Pullaro durante la visita que realizó el viernes 2 de enero del 2026 a distintas comunidades del departamento General Obligado, destacando la presencia del mandatario como una muestra concreta del respaldo del Gobierno Provincial con obras y mejoras en ejecución en la región.

“Esta visita es una señal más del acompañamiento permanente del Gobierno de la Provincia a nuestro departamento, con inversiones y acciones que se traducen en beneficios reales para las comunidades”, expresó Marcón al agradecer la recorrida de Pullaro.

La agenda del gobernador incluyó las localidades de Las Garzas, Lanteri, El Arazá y La Sarita, donde inauguró ampliaciones edilicias en establecimientos escolares, realizó la entrega de aportes, recorrió los puentes en la zona de La Sirena y mantuvo encuentros con autoridades comunales y referentes institucionales.

La gira gubernamental culminó por la noche en la ciudad de Reconquista, con la presencia del gobernador en el Festival del Jaaukanigás, uno de los eventos culturales más importantes de la región.