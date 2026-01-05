Las Toscas: Información sobre las licencias de pesca y caza

La Municipalidad de Las Toscas, a través de la Subsecretaría de Turismo, informa a la comunidad que, a partir de ahora, las Licencias de Pesca y Caza Deportiva en la provincia de Santa Fe se tramitan de manera exclusivamente virtual.
El procedimiento deberá realizarse de la siguiente manera:
- Ingresar al enlace: https://servicios.santafe.gov.ar/formulario_pesca y completar el formulario correspondiente.
- Realizar el pago de la licencia solicitada mediante transferencia bancaria o a través de Santa Fe Servicios.
Datos para transferencia bancaria:
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático
CUIT: 30-71511294-5
CBU: 3300599515990067787023
Alias: SIGNO.BAUL.REAL
Cuenta Corriente N° 67787/02
- Enviar el comprobante de pago (foto o archivo PDF), según el tipo de licencia, a los siguientes correos electrónicos:
Licencias de pesca: [email protected]
Licencias de caza: [email protected]
- Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores, y una vez aprobada la solicitud, el carnet digital será enviado por correo electrónico en formato PDF.
Para mayor información, las personas interesadas pueden acercarse a la Subsecretaría de Turismo de Las Toscas, sito en calle 102, esquina 135, donde se brindará orientación sobre el trámite.