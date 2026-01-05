Las Toscas: Información sobre las licencias de pesca y caza

La Municipalidad de Las Toscas, a través de la Subsecretaría de Turismo, informa a la comunidad que, a partir de ahora, las Licencias de Pesca y Caza Deportiva en la provincia de Santa Fe se tramitan de manera exclusivamente virtual.

El procedimiento deberá realizarse de la siguiente manera:

Ingresar al enlace: https://servicios.santafe.gov.ar/formulario_pesca y completar el formulario correspondiente. Realizar el pago de la licencia solicitada mediante transferencia bancaria o a través de Santa Fe Servicios.

Datos para transferencia bancaria:

Ministerio de Ambiente y Cambio Climático

CUIT: 30-71511294-5

CBU: 3300599515990067787023

Alias: SIGNO.BAUL.REAL

Cuenta Corriente N° 67787/02

Enviar el comprobante de pago (foto o archivo PDF), según el tipo de licencia, a los siguientes correos electrónicos:

Licencias de pesca: [email protected]

Licencias de caza: [email protected]

Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores, y una vez aprobada la solicitud, el carnet digital será enviado por correo electrónico en formato PDF.

Para mayor información, las personas interesadas pueden acercarse a la Subsecretaría de Turismo de Las Toscas, sito en calle 102, esquina 135, donde se brindará orientación sobre el trámite.