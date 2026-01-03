Villa Ocampo: Incumplimiento a un mandato judicial

Con fecha 02 de enero de 2025, siendo las 20:15 horas, personal de la Comisaría IV de la UR IX intervino en un hecho ocurrido en Barrio Industrial.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que momentos antes habría sido agredida físicamente tras mantener una discusión con su vecina, motivo por el cual fue trasladada al SAMCo local para su atención médica.

Posteriormente, el personal policial entrevistó a la vecina involucrada, también mayor de edad, quien explicó que mantiene una medida judicial de restricción de acercamiento con la primera mujer —documentación que fue exhibida— y que la misma se habría presentado en su domicilio profiriendo insultos hacia su persona y su hijo menor de 15 años, produciéndose un forcejeo en el que le habría propinado un golpe en defensa propia.

Como consecuencia de lo ocurrido, la primera mujer mencionada fue aprehendida por el delito de incumplimiento a los mandatos judiciales, quedando a disposición de la Justicia.