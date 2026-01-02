Villa Ocampo: Aprehensión por amenazas y violación de domicilio

Siendo las 7:10hs del 1 de enero de 2026, Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte fue comisionado por efectivos de la Comisaría IV a un domicilio ubicado en la intersección de calle Estanislao López y Ruta Provincial N.º 32, a raíz de un pedido de presencia policial realizado por una mujer.

Al arribar al lugar, los actuantes se entrevistaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que su ex pareja la había amenazado, intentado agredir físicamente y que, además, habría ingresado a su domicilio en varias ocasiones sin autorización.

Ante la situación expuesta, el personal policial procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad, señalado como el presunto autor del hecho, y al secuestro de un arma blanca (cuchillo), quedando el procedimiento a disposición de la autoridad judicial competente.