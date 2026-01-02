Villa Ocampo: Accidente de tránsito en Ruta Nacional Nº 11

Siendo las 19:20 horas del 31 de diciembre del 2025, personal de la Comisaría IV de la U.R. IX, tomó conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta Nacional N.º 11.

Arribados al lugar, los efectivos se entrevistaron con el conductor de un automóvil Toyota Corolla, color gris, un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Corrientes, quien viajaba acompañado por su esposa y dos hijos menores. El mismo manifestó que circulaba de norte a sur y que, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo, impactando contra un poste de alumbrado público.

Se solicitó la presencia del servicio de emergencias 107, que trasladó a los ocupantes del rodado hasta el Samco local para ser examinados por el médico de turno. En el lugar también se hicieron presentes Bomberos Voluntarios y el jefe a cargo de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Como consecuencia del siniestro, la Ruta Nacional N.º 11 permaneció cortada durante algunos minutos, habilitándose posteriormente un carril para la circulación vehicular.