Provincia detalló las graves irregularidades en el Centro Experimental Tacuarendí

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe rescindió el convenio con la Asociación Cooperadora Tacuarendí, recuperó el predio de 7.800 hectáreas y procedió a la cancelación de la personería jurídica por “gestión ineficaz” y falta de transparencia. Esta mañana, el ministro Gustavo Puccini presentó el informe con los resultados de la auditoría que se llevó adelante.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, dispuso hace unos meses una serie de medidas tras constatar graves irregularidades en la gestión del Centro Operativo Experimental Tacuarendí (COET), un predio provincial de más de 7.865 hectáreas en el departamento General Obligado. Esta mañana del viernes 2 de enero, el ministro Gustavo Puccini presentó en sociedad los resultados de la auditoría que se llevó adelante y en la que se constataron diferentes hechos.



Como se recordará, la administración estaba a cargo de la Asociación Cooperadora desde 1983, pero la auditoría reveló incumplimientos sistemáticos de los objetivos originales y falta de transparencia en el manejo de recursos públicos. La auditoría realizada por la Sindicatura General de la Provincia (Sigep) detectó que el 91,82% de las tierras -equivalentes a 7.222 ha- no contaba con contratos formalizados, que el 65,72% de los ingresos por $44.502.435,60 carecía de comprobantes fiscales y que maquinaria adquirida con aportes estatales fue desviada y rematada por unos 80 millones de pesos. Se detectaron $24.024.000 en plazos fijos no registrados y diferencias en el stock de ganado respecto a los registros oficiales.



El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, explicó que “con el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro estamos ordenando lo que estaba desvirtuado y recuperando la confianza de la ciudadanía. La auditoría confirmó que el objetivo original del COET se había incumplido y que los bienes públicos estaban siendo administrados con falta de transparencia”.

Detalles de la auditoría

Tacuarendí fue creado como una unidad de apoyo al sector agropecuario vinculada a la investigación, la transferencia de tecnología y la multiplicación de materiales genéticos animales y vegetales. Con el paso de los años, la administración de la Asociación Cooperadora se fue alejando de esos objetivos. La falta de respuestas a los pedidos de informes del Ministerio motivaron la decisión de iniciar un proceso de auditoría integral.



El informe de la Sigep expuso ocupación irregular de tierras, ingresos sin respaldo fiscal, egresos en efectivo sin documentación y la simulación de registros contables para ocultar salida de fondos.



Frente a la gravedad de los hechos, el Ministerio rescindió el convenio de uso de tierras en octubre de 2024, y recuperó la tenencia de las más de 7.800 ha. Asimismo, en noviembre de este año, se canceló la personería jurídica de la Asociación Cooperadora mediante Resolución Ministerial 1691/2025, y se solicitó la baja al Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos. Para determinar la gravedad de los hallazgos encontrados en el accionar de la Asociación Cooperadora, Puccini solicitó un pedido de Investigación a la Fiscalía General con fecha 26/12/2025 para que arbitre los medios necesarios y determinen si hubo o no perjuicio al Estado Provincial.



Puccini subrayó que “tomamos la decisión de actuar con firmeza frente a estas irregularidades. No podemos permitir que la falta de registros confiables afecte la credibilidad y la eficiencia de la administración, porque esto afecta los recursos de todos los santafesinos”.

Provincia toma el control

En junio de 2025 se designó al veterinario Alejandro Abdala como Coordinador General de los Centros Operativos Experimentales y laboratorios provinciales, una figura que permite supervisar y alinear el funcionamiento de estas unidades al plan estratégico del gobierno provincial. Bajo su coordinación se encuentran el COE Tacuarendí, Las Gamas, los viveros provinciales, los laboratorios de Santa Fe y Chañar Ladeado, y los centros operativos de San Javier y Monte Vera. Quedando como responsable de Tacuarendí, Martín Ponticelli.



En Tacuarendi, se consolidará un área de investigación y desarrollo agro‑foresto‑ganadero, con participación de universidades, INTA, Senasa, asociaciones de productores e instituciones privadas. El predio será orientado a potenciar la cadena forestal, la producción silvopastoril y otras iniciativas que fortalezcan la productividad del norte santafesino.



Puccini concluyó que “este paso es parte de la decisión política del gobernador Pullaro de poner al Estado al servicio de la producción, la innovación y el desarrollo del norte santafesino”.



Acompañaron al ministro el senador Orfilio Marcon; la Síndica General de la Provincia, Carolina Castets; el secretario de Cooperación del Gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha; secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mantaras; de Coordinación Ejecutiva, Federico Carballeira; el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn; el director de Sanidad Animal, Facundo Mendez; los diputados provinciales Dionisio Scarpin y Maria del Rosario “Charo” Mancini; y, presidentes comunales e intendentes de la región.