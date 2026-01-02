Policías asistieron un parto en las primeras horas del año

El nacimiento se produjo en Rosario, durante el traslado de urgencia realizado por personal policial, que brindó asistencia inmediata a la madre.

En las primeras horas del año 2026, efectivos de la Policía de Santa Fe asistieron a una mujer que se encontraba en pleno trabajo de parto en Avellaneda y Amenábar, zona oeste de la ciudad de Rosario.

Mientras un móvil del Comando Radioeléctrico patrullaba realizando tareas preventivas en calle, en Cerrillos y Seguí, un grupo de personas alertaron a los agentes sobre el hecho, por lo que cargaron a la joven de 25 años en el móvil y emprendieron el traslado de emergencia. Durante el trayecto hasta la Maternidad Martin, la mujer dio a luz en la parte trasera del vehículo policial con la colaboración del personal.



Finalizado el parto, los agentes completaron el traslado de la madre y el recién nacido en el mismo móvil hasta el centro de salud. Ambos se encuentran en muy buen estado de salud.