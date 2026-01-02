Las Toscas: Avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción»

La Parroquia de Las Toscas informa que la Secretaría estará cerrada desde el lunes 5 de enero. Retomará la atención al público el día lunes 19. Además durante el mes de enero habrá algunos cambios en las celebraciones litúrgicas debido a los viajes de los Frailes.

El cronograma queda de la siguiente manera:

17.00 horas Tacuarendí

18.30 horas El Rabón

20.00 horas Las Toscas

Domingos:

8.30 horas San Antonio

10.00 horas no habrá, excepto el 4 que sí se realizará por la mañana.

20.00 horas

De lunes a viernes:

Durante todo el mes no habrá Adoración Eucarística Vocacional los jueves.

Desde el 12 no habrá Misa en Las Toscas los días de semana. Se avisará cuándo se retome la misma.

El jueves 15 habrá Adoración al Santísimo y Celebración de la Palabra.

EPIFANÍA DEL SEÑOR

Por la fiesta de la Epifanía, se realizará Misa en San Antonio a las 18.00 horas y en Las Toscas a las 20.00.

BAUTISMOS

Durante el mes de enero no habrá Bautismos en la Parroquia. Retomaremos en el mes de febrero.