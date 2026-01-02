Iván Sánchez: «La escuela de verano es un espacio de disfrute, cuidado y aprendizaje»

Hoy viernes 2 de enero del 2026 se llevó a cabo el acto de apertura de la Escuela de Verano Las Toscas 2026, una propuesta impulsada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en articulación con la Municipalidad de Las Toscas, que garantiza el derecho a la educación y al disfrute del tiempo libre durante el receso escolar.



El acto fue encabezado por el Intendente de Las Toscas, Iván Sánchez junto a miembros de Gabinete Municipal. En representación de la Diputada Provincial Charo Mancini, estuvo presente Marcelo Roldán. También participaron el concejal Miguel Gutiérrez, público en general y medios de comunicación.



En su mensaje, el Intendente remarcó que la Escuela de Verano “forma parte de un programa provincial que se sostiene desde hace muchos años” y valoró el esfuerzo realizado para concretar esta edición en el actual contexto. Además, señaló que la propuesta está pensada para que niños, niñas y jóvenes disfruten de un verano activo, con actividades deportivas y recreativas.



Al finalizar, Sánchez agradeció especialmente “a las familias por la confianza, a la Escuela N° 468, al Club Social Las Toscas, a los profesores, a la coordinadora del programa y al Gabinete Municipal, que trabaja de manera conjunta para el desarrollo de la iniciativa”.



Durante la jornada, el Secretario de Recreación y Desarrollo Deportivo, Pablo Verón, destacó el trabajo articulado que permitió poner en marcha una nueva edición del programa, subrayando la importancia de ofrecer espacios seguros, inclusivos y de calidad para la niñez durante el verano.



El programa tiene como objetivo dar continuidad a los procesos de alfabetización y promover actividades deportivas, recreativas, lúdicas, culturales y artísticas, fortaleciendo la integración, la participación y la convivencia de niños, niñas y adolescentes.





Como cierre, se realizó un gesto simbólico de apertura, encabezado por el Intendente, junto al Secretario del área; la Coordinadora local de la Escuela de Verano, Prof. Romina Aguirre; el equipo de profesores y los niños protagonistas de la propuesta.