Las Toscas: el Intendente Iván Sánchez se reunió con instituciones educativas por el ciclo lectivo 2026

El Intendente de Las Toscas, Iván Sánchez, encabezó hoy martes 30 de diciembre una reunión junto a la Secretaria de Patrimonio Social y Comunicación, Mariela Cerdán, y la Subsecretaria de Educación y Cultura, Silvia Dall´Agnol, con equipos directivos y representantes de las distintas instituciones educativas de la ciudad.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas al Fondo de Financiamiento Educativo, destinado a las escuelas a través del Municipio, así como las necesidades edilicias, administrativas y de gestión que presenta cada institución de cara al ciclo lectivo 2026.

En ese marco, el Intendente reafirmó el compromiso de la Municipalidad de Las Toscas de trabajar de manera conjunta con las instituciones educativas en las gestiones necesarias, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles.