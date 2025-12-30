Mancini: “Fue un gran año para el Partido Socialista”

El lunes 29 de diciembre, por la noche, se llevó a cabo el tradicional brindis Socialista, en la casa partidaria ubicada en la Ciudad de Reconquista, del que participó la Coordinadora Departamental diputada provincial “Charo” Mancini, acompañada por referentes locales y regionales del espacio, además de militantes y dirigentes de distintas localidades del departamento.

El encuentro, que se renueva cada año como ámbito de militancia, debate y construcción política, permitió realizar un balance del trabajo desarrollado durante el 2025 y contó con la palabra de distintos referentes de la fuerza.

Durante la noche, los oradores del encuentro fueron; el Secretario General del Ps Reconquista, Juan Pablo Robledo; Integrantes de la Mesa Provincial, Matías Godoy y Carolina Benítez; las y los Concejales Marisa Flores, de Reconquista —quien representa el regreso del Socialismo al Concejo Municipal de la ciudad luego de dieciséis años— Miguel Gutiérrez y Alejandro Delssin, de Las Toscas; el Presidente Comunal de San Antonio, Jorge Alé; el Intendente de la ciudad de Las Toscas, Iván Sánchez; y la Diputada Provincial Charo Mancini.



En ese marco, Mancini afirmó que “Fue un gran año para el PS”, destacando el crecimiento del espacio en el territorio, con mayor presencia en concejos municipales, representación en comunas y especialmente, la obtención del primer intendente socialista del departamento, un hecho histórico que fortalece la construcción política de la organización.

Durante su intervención, la Legisladora sostuvo: “Logramos crecer como partido y fortalecer nuestra presencia. Nada de esto se logra de manera individual; siempre es colectivo por eso, en el 2026 los invito a seguir sembrando un socialismo participativo y colectivo”, remarcando el valor del trabajo militante y la articulación en cada localidad.

Finalmente, Mancini valoró el arduo trabajo realizado durante todo el año en las distintas localidades del departamento, como Las Toscas, Villa Guillermina, Villa Ana, El Rabón, San Antonio, Ingeniero Chanourdie y Reconquista, reafirmando su compromiso de seguir acompañando a los territorios.

En ese sentido, expresó: “Tenemos mucho más para dar. Debemos seguir invitando a las y los jóvenes, porque son nuestro futuro. El 2026 tiene que encontrarnos organizados, con objetivos claros, y con la energía puesta en el 2027, porque las discusiones que transforman la realidad se dan cuando la política se construye con participación y responsabilidad colectiva ¡adelante!”, concluyó.