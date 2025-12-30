Rojas: “Trabajamos para que las políticas públicas lleguen con la misma fuerza a los pueblos y ciudades del norte”

Tras un año marcado por la reforma constitucional, el diputado nortefesino Sergio “Chiqui” Rojas repasó los principales proyectos impulsados desde la Cámara, las gestiones para el departamento Vera y detalló los principales ejes de una agenda que busca reducir desigualdades históricas en el norte santafesino.

Agenda legislativa



Sobre la actividad de la Cámara de Diputadas y Diputados, Rojas señaló que “este año fue atípico, estuvo marcado por todo el proceso de Reforma Constitucional, un hecho histórico ya que se lograron los consensos necesarios para sancionar una nueva constitución después de más de 60 años, mucho más moderna e innovadora en muchos aspectos. Ahora nos toca el desafío de reglamentar sus disposiciones, como la nueva Ley Orgánica de Municipios”.

Por otra parte, destacó el funcionamiento de la Legislatura y el vínculo con el Poder Ejecutivo: “Desde nuestro lugar acompañamos, debatimos y creo que aportamos nuestra visión para incorporar distintas cuestiones tanto a los proyectos enviados por el Ejecutivo como los del resto de los legisladores. Creo que un ejemplo claro es la Ley Tributaria, que incorpora beneficios específicos para el sector productivo del norte, reconociendo las diferencias entre regiones. Gran parte de las leyes se aprobaron por amplios consensos, lo que demuestra que, más allá de las diferencias, hay voluntad de construir y avanzar”.

Impulso al Norte y equidad territorial



En lo que tiene que ver con sus ejes de trabajo, el diputado profundizó el camino iniciado en diciembre de 2023, con una agenda legislativa marcada por la necesidad de dar respuestas a problemas tanto históricos como actuales de la provincia y, particularmente, del norte santafesino. Rojas subrayó: “Para nosotros el desafío central es que las políticas públicas no se concentren solo en los grandes centros urbanos, sino que lleguen con la misma fuerza a los pueblos y ciudades del norte”.

En ese sentido, remarcó la propuesta de creación del Instituto de Desarrollo Regional del Norte (IDN), como una herramienta institucional para diseñar políticas específicas para los seis departamentos del norte, con autonomía y una mirada territorial amplia, ya que propone una estrecha colaboración entre el sector público, el productivo, el de ciencia y tecnología, universidades e instituciones.



“Existe una brecha histórica que no se resuelve con discursos, sino con decisiones políticas concretas. El desarrollo del norte no es una demanda sectorial ni regional: es una prioridad política y ética, y una condición indispensable para el pleno desarrollo de toda la provincia de Santa Fe. Recientemente aprobamos la creación del Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario, que va en un sentido similar a lo que planteamos nosotros. Creo que, junto al antecedente del Plan del Norte, hay fundamentos contundentes para aprobar este proyecto, una de nuestras prioridades para 2026”.

Arraigo rural y fortalecimiento comunitario



Rojas hizo especial hincapié en las iniciativas orientadas al arraigo rural. “Queremos que la gente pueda vivir, estudiar y trabajar en su lugar, sin verse obligada a migrar”, expresó.

También se destacan proyectos vinculados a la infraestructura estratégica, como la reconstrucción de viejos puentes en las rutas 83s y 284s, el mantenimiento de los caminos departamentales y un proyecto de ley para garantizar el acceso a la energía eléctrica en los barrios populares de toda la provincia. “La conectividad y el acceso a servicios son esenciales para crear condiciones dignas de vida que

permitan a las personas elegir donde vivir y no verse forzados a desplazarse”.

En materia productiva, Rojas remarcó la defensa de la agricultura familiar, campesina e indígena, el impulso a los Mercados de Cercanía, el acceso a la tierra y la articulación con organizaciones del territorio. “Soberanía alimentaria es garantizar alimentos sanos, precios justos y trabajo digno”, afirmó.

Cultura e identidad



Rojas resaltó la importancia de fortalecer la identidad cultural del norte santafesino y la memoria histórica. “La cultura y la memoria también son desarrollo”, afirmó, y mencionó el acompañamiento a fiestas populares, eventos culturales y homenajes a figuras como Osvaldo Bayer.

Además, señaló que “presentamos un proyecto de ley para que el Carnaval de Vera sea declarado oficialmente como el Carnaval de Santa Fe. Este evento es motivo de orgullo no solo para los verenses sino para toda la región, y vamos a insistir para lograr la sanción en 2026.”

Por otra parte, ingreso proyectos para crear dos reservas naturales protegidas en las lagunas El Bonete y El Palmar. “No hay desarrollo posible si no cuidamos los bienes comunes. Tenemos la obligación de defender los ecosistemas, los recursos naturales. Pero esto no implica darle la espalda al desarrollo, ambas cosas pueden ir de la mano, se trata de trabajar para encontrar soluciones que permitan el desarrollo sostenible. La creación de áreas protegidas también busca darle un fuerte impulso al turismo, como venimos haciendo con todo lo que tiene que ver con la historia de los pueblos forestales”.

Salud, educación y derechos



El diputado también señaló la necesidad de garantizar derechos fundamentales en zonas postergadas. “En el norte todavía hay enormes desigualdades en el acceso a la salud y la educación”, dijo, y mencionó iniciativas como el pedido de anestesistas permanentes en el Hospital de Vera, la educación superior con formato híbrido, la creación de una escuela secundaria intercultural bilingüe en Calchaquí, mejoras en infraestructura escolar y la bonificación en la tarifa eléctrica para las escuelas de familia agrícola.

Presupuesto y obras para el departamento



Con respecto al departamento Vera, Rojas destacó que “trabajamos para mejorar los proyectos y que se reflejen los intereses del departamento. En el presupuesto logramos incluir partidas para muchas obras en Vera trabajando en conjunto con funcionarios, con el senador departamental Osvaldo Sosa, y que son fruto del contacto permanente que tenemos en el territorio con intendentes, presidentes comunales, diferentes organizaciones y con los mismos vecinos y vecinas. Ahora viene la parte de hacer los estudios, las licitaciones y conseguir el financiamiento, vamos a trabajar y gestionar en ese sentido”.

Y finalizó diciendo: “Este 2026 renovamos el compromiso de seguir trabajando por un norte en común, de más arraigo, con infraestructura estratégica y una agenda de equidad territorial”.