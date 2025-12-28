Villa Ocampo: Dos aprehendidos tras hurto y recuperación de mercaderías

En la mañana del viernes 27 de diciembre de 2025, alrededor de las 9:30 horas, personal del C.R.E. Zona Norte de la Unidad Regional IX tomó intervención a raíz de un hecho de hurto ocurrido en la víspera, cuya víctima fue una mujer mayor de edad, a quien le sustrajeron diversas mercaderías.

Como resultado de las diligencias investigativas realizadas, los efectivos se entrevistaron con un hombre mayor de edad, quien manifestó que tres conocidos habrían estado ofreciendo a la venta mercaderías de similares características a las sustraídas, indicando que uno de ellos las habría llevado a su domicilio ubicado en barrio 8 de Octubre.

Constituidos en la vivienda de uno de los presuntos involucrados, el propietario hizo entrega voluntaria de dos bolsas de cebollas y una bolsa de papas. Asimismo, otros vecinos aportaron de manera voluntaria dos packs de cajas de vino y dos tarros de pintura. En tanto, en barrio Cortada se procedió al secuestro de un par de borcegos.

Continuando con los patrullajes, en barrio 8 de Octubre se logró el traslado en calidad de aprehendidos de dos hombres mayores de edad, quienes fueron conducidos a sede policial, quedando a disposición de la justicia interviniente.