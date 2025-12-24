Las Toscas: El Concejo aprobó el Presupuesto 2026

El Concejo Municipal de Las Toscas aprobó el Presupuesto 2026 con el voto positivo de los seis concejales presentes.

Durante la sesión, el concejal René Padrón propuso postergar para el mes de marzo el tratamiento de la ordenanza que establece los sueldos del intendente Iván Sánchez y del Ejecutivo municipal.

La moción fue sometida a votación y aprobada por mayoría. Votaron a favor de la postergación los concejales René Padrón, César López, Cecilia Molina y Miguel Delssín. En contra lo hicieron Alejandro Delssín y Miguel Gutiérrez, quienes se manifestaron a favor de tratar el tema la próxima semana.