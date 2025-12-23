Las Toscas: Reunión interinstitucional para coordinar acciones ante contingencias climáticas

El lunes 22 de diciembre, en la Sala de Conferencias de la Municipalidad de Las Toscas, se llevó a cabo una reunión encabezada por el Intendente Iván Sánchez, junto a representantes de distintas instituciones de la ciudad, con el objetivo de evaluar estrategias y posibles acciones ante eventuales contingencias climáticas.



Acompañaron al Intendente la Secretaria General, Laura Fiant; el Secretario de Planificación y Desarrollo Territorial, Daniel Molina; el Secretario de Desarrollo Productivo, Damián Cremona, y otros miembros del gabinete municipal.



Participaron del encuentro autoridades policiales, representantes del SAMCO Las Toscas, Bomberos Voluntarios de Las Toscas, CODESELT y la EPE, quienes intercambiaron información y aportes desde sus respectivas áreas de intervención.



Durante la reunión, el Intendente Sánchez señaló que “si bien no estamos en una situación de emergencia, existen pronósticos de lluvias y no queremos que nos tome desprevenidos”, remarcando la importancia de la planificación y la articulación institucional.



En ese sentido, la Secretaria General Laura Fiant destacó que, en el corto plazo, el objetivo es “poner en funcionamiento legalmente la Mesa de Protección Civil, asegurando su operatividad durante todo el año y estableciendo, mediante una Ordenanza, las funciones, competencias e incumbencias de cada institución”, además de avanzar en la elaboración de un Protocolo de actuación coordinada ante situaciones de emergencia.



Por su parte, el Intendente subrayó que “para comunicarnos internamente es fundamental contar con información actualizada”, reafirmando el compromiso del Municipio de trabajar de manera preventiva, organizada y conjunta con todas las instituciones de la ciudad.