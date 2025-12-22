Las Toscas: Alejandro Delssin deja la conducción del STIC

​El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero (STIC), Alejandro Delssin, anunció oficialmente que por razones personales dejará su cargo el próximo 3 de febrero de 2026.

​

Puntos clave del mensaje:



​Trayectoria: Finaliza una gestión de 16 años, 6 meses y 18 días al frente de la institución.

​Logros: Destaca el cumplimiento de los proyectos y objetivos propuestos para el bienestar de los afiliados.

​Legado: Subraya la apertura de las instalaciones del sindicato a toda la comunidad y el compromiso con la defensa de los trabajadores.

​Nueva etapa: Delssin expresó que es momento de dar paso a nuevos afiliados para continuar el camino del crecimiento y la defensa laboral.

​

Desde su lugar, seguirá apoyando y acompañando a la gran familia del cuero.