Villa Ocampo: Cierre de Ciclo de la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas «Flor Del Irupé»

La Secretaria de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que el viernes 19 de diciembre, en el Complejo Arno, se llevó a cabo el acto de cierre de ciclo de la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas “Flor del Irupé”.

La ceremonia contó con la presencia del secretario de Gobierno, Miguel Merino; la secretaria de Cultura y Comunicación, Maricel Corgniali, y el secretario de Desarrollo Humano, Ramón Domingorena, quienes acompañaron a alumnos, profesores y familias en este importante momento de cierre y celebración.



Durante el acto se realizó la entrega de certificados a los alumnos de todas las categorías de la escuela. Asimismo, se efectuaron reconocimientos especiales a los mejores compañeros y mejores bailarines, y se entregaron obsequios a los profesores Marcos Romero y Erica Arévalo, en agradecimiento por su compromiso, dedicación y labor cotidiana al frente de la institución.



En los discursos, tanto de la secretaria de Cultura como del profesor Marcos Romero, se destacó especialmente el valioso trabajo realizado por la comisión económica y las familias, cuyo acompañamiento fue fundamental para concretar los desafíos asumidos durante el año, entre ellos la organización del 6to Certamen de Danza “Corazón del Jaaukanigás” y los viajes a las provincias de Santiago del Estero y Salta, donde los alumnos representaron a la ciudad en diversas competencias y obtuvieron grandes resultados.



Desde el Municipio se felicita a todos los que forman parte de la gran escuela “Flor del Irupé”, por el crecimiento alcanzado durante el año y por continuar promoviendo nuestras danzas folclóricas y la identidad cultural de Villa Ocampo.