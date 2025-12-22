San Antonio: Jorge Ale renueva su gestión

San Antonio transita una nueva etapa institucional con el inicio del octavo mandato consecutivo de Jorge al frente de la comuna. Con un fuerte énfasis en la continuidad, el trabajo colectivo y el sentido de pertenencia, el presidente comunal realizó un balance de gestión y proyectó los principales desafíos para el año que se avecina.

Según explicó, la localidad cuenta hoy con cerca de 4.500 habitantes, una cifra que supera ampliamente los 3.100 registrados por el último censo. Ese crecimiento se refleja, entre otros indicadores, en el servicio de agua potable: las conexiones pasaron de unas 700 en 2011 a más de 1.050 en la actualidad.

Uno de los ejes centrales de la gestión es el complejo Arcoíris, que avanza a paso firme. En los próximos días se inaugurará una nueva pileta para adultos, que contará con una isla central y sectores de sombra, pensada para un ambiente más tranquilo. El predio dispondrá además de piletas diferenciadas: una para niños y otra para adolescentes, con mayor movimiento. Paralelamente, se trabaja en la estructura de sombra y en veredas, con mano de obra local: “Hay fácilmente 20 personas haciendo su changa todos los días”, destacó Jorge, remarcando la importancia de generar oportunidades y valorar los oficios.

En materia deportiva, el playón ya tiene el suelo compactado y, si el clima acompaña, podría hormigonarse en unos diez días, tras varias demoras provocadas por las lluvias. También avanza el cerramiento del predio por los lados este y sur, con el objetivo de completar el cierre antes de fin de año. El espacio es gratuito y está abierto no solo a los vecinos de San Antonio, sino también a localidades cercanas, y es utilizado por escuelitas de fútbol locales y de la región. En ese sentido, el presidente comunal pidió mayor cuidado, especialmente por los daños que provocan animales sueltos.



Jorge resaltó el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Ocampo, que colaboró con maquinaria como compactadores y retroexcavadoras, y anticipó que para el próximo año se proyecta la construcción de una pista de atletismo. También recordó el apoyo clave del municipio de Las Toscas en etapas anteriores, fundamental para la transformación del predio, que hoy ya es formalmente propiedad de la comuna tras un largo proceso administrativo.

En el plano social, reconoció que la coparticipación tuvo un impacto leve, pero advirtió sobre el fuerte crecimiento de la demanda en salud, especialmente en medicamentos y traslados. “Muchos abuelos que trabajaron toda su vida hoy no pueden pagar remedios o un traslado”, señaló, y explicó que la comuna prioriza sostener servicios básicos con tarifas bajas —como el agua y el servicio atmosférico— para no afectar a quienes viven de changas. No obstante, admitió que podrían evaluarse ajustes si la situación se vuelve insostenible. Otra obra clave es el tinglado escolar, que ya está próximo al techo. Los trabajos se pausarán en enero y se retomarán en febrero, con el objetivo de que en 2025 el espacio quede techado y pueda ser utilizado por la escuela primaria, secundaria, la EMPA y otras instituciones.

Finalmente, Jorge dejó un mensaje de fin de año centrado en la familia, la unidad y el compromiso comunitario. Llamó a bajar los niveles de agresividad, a involucrarse en las instituciones locales y a recuperar valores que fortalezcan la vida en los pueblos. “Nada se construye desde el odio”, afirmó, y expresó su profundo agradecimiento por el acompañamiento de la comunidad, ratificando su compromiso de seguir trabajando para que San Antonio esté “un poquito mejor” cada día.

Gentileza: Florencia Hoy