Villa Guillermina: Violación de domicilio, daño y amenazas

Con fecha 20 de diciembre de 2025, personal de la Comisaría VIII de la Unidad Regional IX tomó conocimiento e intervino en un hecho ocurrido en la localidad, donde un vecino habría ingresado sin autorización al domicilio de otro hombre mayor de edad.

Según lo informado, el causante provocó daños materiales, entre ellos la rotura de vidrios y otras partes de un automóvil Peugeot 206, propiedad de la víctima. Además, el damnificado denunció haber recibido amenazas verbales por parte del agresor.

Ante esta situación, alrededor de las 19:00 horas, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de edad, en el marco de una causa caratulada como violación de domicilio, daños y amenazas.

Se dio intervención al fiscal en turno y se notificó a la defensa penal correspondiente.