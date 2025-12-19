Las Toscas: Primer Conferencia de Prensa del Intendente Iván Sánchez

Hoy viernes 19 de diciembre del 2025, a solo una semana de su asunción, el Intendente Iván Sánchez convocó a su primera conferencia de prensa. Su mensaje fue claro: «Tenemos que ordenar la ciudad».

En este primer contacto con los medios, Sánchez destacó que la municipalidad enfrenta «una situación compleja», pero aseguró que se está trabajando intensamente y de manera coordinada entre todas las áreas.

Durante la conferencia, se abordaron temas cruciales para el proceso de ordenamiento municipal, incluyendo:

Estado actual del equipo de maquinarias del Corralón Municipal

Reactivación de Servicios Públicos

Estado de las Salas de Atención Primaria de Salud

Estado de Obras Públicas

Servicios de Acción Social

Boleto Educativo Rural

Revisión de las distintas áreas de gobierno junto al equipo de gabinete y asesores legales

Recursos económicos de la municipalidad

Relación directa entre el Intendente y los concejales

Sánchez concluyó con un mensaje de apertura: «Tengo diálogo abierto permanente en la gestión».