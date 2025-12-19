Las Toscas: Primer Conferencia de Prensa del Intendente Iván Sánchez

Hoy viernes 19 de diciembre del 2025, a solo una semana de su asunción, el Intendente Iván Sánchez convocó a su primera conferencia de prensa. Su mensaje fue claro: «Tenemos que ordenar la ciudad».
En este primer contacto con los medios, Sánchez destacó que la municipalidad enfrenta «una situación compleja», pero aseguró que se está trabajando intensamente y de manera coordinada entre todas las áreas.
Durante la conferencia, se abordaron temas cruciales para el proceso de ordenamiento municipal, incluyendo:
- Estado actual del equipo de maquinarias del Corralón Municipal
- Reactivación de Servicios Públicos
- Estado de las Salas de Atención Primaria de Salud
- Estado de Obras Públicas
- Servicios de Acción Social
- Boleto Educativo Rural
- Revisión de las distintas áreas de gobierno junto al equipo de gabinete y asesores legales
- Recursos económicos de la municipalidad
- Relación directa entre el Intendente y los concejales
Sánchez concluyó con un mensaje de apertura: «Tengo diálogo abierto permanente en la gestión».