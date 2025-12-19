Las Toscas: Primer Conferencia de Prensa del Intendente Iván Sánchez

Hoy viernes 19 de diciembre del 2025, a solo una semana de su asunción, el Intendente Iván Sánchez convocó a su primera conferencia de prensa. Su mensaje fue claro: «Tenemos que ordenar la ciudad».

En este primer contacto con los medios, Sánchez destacó que la municipalidad enfrenta «una situación compleja», pero aseguró que se está trabajando intensamente y de manera coordinada entre todas las áreas.

Durante la conferencia, se abordaron temas cruciales para el proceso de ordenamiento municipal, incluyendo:

  • Estado actual del equipo de maquinarias del Corralón Municipal
  • Reactivación de Servicios Públicos
  • Estado de las Salas de Atención Primaria de Salud
  • Estado de Obras Públicas
  • Servicios de Acción Social
  • Boleto Educativo Rural
  • Revisión de las distintas áreas de gobierno junto al equipo de gabinete y asesores legales
  • Recursos económicos de la municipalidad
  • Relación directa entre el Intendente y los concejales

Sánchez concluyó con un mensaje de apertura: «Tengo diálogo abierto permanente en la gestión».

