Villa Ocampo: La Liga Ocampense recibió $16 millones a través del Programa Alentar

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que la Liga Ocampense de Fútbol fue beneficiada con un aporte de $16.000.000, en el marco del programa provincial ALENTAR, destinado a la compra de camas cuchetas, colchones y termotanques para el Albergue Deportivo, ubicado en la sede de la institución.



La firma del convenio se realizó en la Región II de Educación, en la ciudad de Reconquista, y contó con la presencia del secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti. Acompañaron este importante acto el director provincial de la Delegación Regional Reconquista, Oscar «Carozo» Duarte, el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Miguel Merino, la responsable del Área de Deportes, Nair Debárbora, el presidente de la Liga Ocampense de Fútbol, Oscar Cereijo, y secretario, Mario Sosa.

Este aporte permitirá mejorar significativamente las condiciones de alojamiento del albergue, fortaleciendo la infraestructura deportiva y brindando mayores oportunidades para el desarrollo, la inclusión y la contención de deportistas de la región.



Desde el municipio se destaca el acompañamiento del Gobierno Provincial y el trabajo articulado que posibilita seguir impulsando políticas públicas en beneficio del deporte local.