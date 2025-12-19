Villa Ocampo: Comenzará la constatación y registro de excesos de velocidad

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, a partir del lunes 22 de diciembre, el sistema de control de velocidad comenzará a registrar (constatar) los excesos de velocidad, mediante la toma de fotografías de los vehículos que circulen superando los límites permitidos.

Estos registros darán inicio al trámite administrativo correspondiente, a fin de que las actuaciones sigan su curso legal conforme a la normativa vigente.

Con el objetivo de brindar claridad a la comunidad, se detallan a continuación algunos conceptos importantes:



• Constatación: registro del presunto exceso de velocidad mediante el radar (fotografía y datos del vehículo).

• Multa: consecuencia económica que puede derivarse de la constatación, una vez cumplido el procedimiento administrativo.

• Infracción: se considera como tal una vez que el hecho ha sido juzgado por la autoridad competente.

En síntesis, si bien el equipo ya se encuentra instalado, desde el 22 de diciembre se comenzará con la constatación y registro de los excesos de velocidad, los cuales podrán derivar posteriormente en multas y, una vez juzgados, en infracciones.

Se solicita a los conductores respetar los límites de velocidad vigentes, contribuyendo así a la seguridad vial de toda la comunidad.