Villa Ocampo: Cierre de los talleres de la Casa de la Cultura

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo informa que el miércoles 17 y el jueves 18 de diciembre se realizó el Cierre de los Talleres 2025 de la Casa de la Cultura, un encuentro que reunió a alumnos, talleristas, familias y a la comunidad para celebrar el trabajo, el compromiso y la creatividad desarrollados a lo largo del año.



El miércoles 17 se llevó adelante el cierre del Taller de Técnicas de Actuación Teatral, a cargo de Mario Sánchez. Los participantes del taller mostraron todo lo aprendido a través de la presentación de la obra teatral “Deseo: buscando a la princesa”, con la presencia de familiares y amigos, en el patio de la Casa de la Cultura.

El jueves 18, la jornada comenzó a las 20:30 hs. con la apertura de la muestra de stands, donde los presentes pudieron recorrer y apreciar las producciones realizadas en los distintos talleres culturales, reflejo del aprendizaje y la dedicación de cada grupo.



Posteriormente, a las 21:00 hs., se llevó a cabo un breve acto formal que contó con las palabras del Intendente de la ciudad y de la secretaria de Cultura, quienes destacaron la importancia de estos espacios de formación, expresión y encuentro para la comunidad.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la entrega de certificados a los participantes de los talleres. Cada tallerista pasó al escenario junto a su grupo de alumnos, donde recibieron sus certificados y se tomaron una fotografía grupal. Asimismo, se realizó un reconocimiento especial a los talleristas, en agradecimiento por su dedicación, compromiso y vocación.



El cierre estuvo acompañado por presentaciones artísticas, con la participación de la Banda de Música “Ciudad de Villa Ocampo”, la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas “Flor del Irupé”, el Taller de Hip Hop, el Taller de Instrumentos Musicales y la pareja de baile tradicional Paré-Rosales, que aportaron talento y emoción a la velada.



Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se agradece a todos los alumnos, talleristas, familias y vecinos que acompañan y sostienen estos espacios culturales, fundamentales para el crecimiento artístico y social de la ciudad.