Bomberos Vóley: Multicampeones de la Liga del Norte Santafesino

El Club Bomberos Vóley volvió a consagrarse como protagonista absoluto de la Liga del Norte Santafesino, al obtener nuevamente el título en todas las categorías disputadas, reafirmando su liderazgo y el crecimiento sostenido del proyecto deportivo.

Desde la institución felicitaron a todas las categorías por el logro alcanzado, destacando que estos resultados son fruto del trabajo constante, la dedicación y el compromiso de jugadores y jugadoras, entrenadores, cuerpo técnico y familias que acompañan día a día el desarrollo del vóley del club.

RESULTADOS POR CATEGORÍA

Categoría Sub 12

Copa de Oro

Campeonas: Bomberos A

Subcampeonas: Bomberos A

Tercer puesto: Bomberos B

Copa de Plata

Subcampeonas: Bomberos B

Categoría Sub 14

Copa de Oro

Campeonas femeninas: Bomberos A

Campeones masculinos: Bomberos A

Copa de Plata

Subcampeones: Bomberos B

Categoría Sub 16

Copa de Oro

Campeonas femeninas: Bomberos A

Campeones masculinos: Bomberos B

Cuarto puesto masculino: Bomberos B

Categoría Sub 18

Copa de Oro

Campeonas femeninas

Campeones masculinos: Bomberos A

Copa de Plata

Campeones masculinos: Bomberos B

Desde el club felicitaron a cada integrante de este proyecto deportivo —jugadores, profesores, comisión directiva y familias— y remarcaron que se continúa consolidando un camino basado en el esfuerzo, la identidad y la excelencia deportiva.