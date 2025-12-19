Bomberos Vóley: Multicampeones de la Liga del Norte Santafesino

El Club Bomberos Vóley volvió a consagrarse como protagonista absoluto de la Liga del Norte Santafesino, al obtener nuevamente el título en todas las categorías disputadas, reafirmando su liderazgo y el crecimiento sostenido del proyecto deportivo.

Desde la institución felicitaron a todas las categorías por el logro alcanzado, destacando que estos resultados son fruto del trabajo constante, la dedicación y el compromiso de jugadores y jugadoras, entrenadores, cuerpo técnico y familias que acompañan día a día el desarrollo del vóley del club.

RESULTADOS POR CATEGORÍA

Categoría Sub 12
Copa de Oro

  • Campeonas: Bomberos A
  • Subcampeonas: Bomberos A
  • Tercer puesto: Bomberos B

Copa de Plata

  • Subcampeonas: Bomberos B

Categoría Sub 14
Copa de Oro

  • Campeonas femeninas: Bomberos A
  • Campeones masculinos: Bomberos A

Copa de Plata

  • Subcampeones: Bomberos B

Categoría Sub 16
Copa de Oro

  • Campeonas femeninas: Bomberos A
  • Campeones masculinos: Bomberos B
  • Cuarto puesto masculino: Bomberos B

Categoría Sub 18
Copa de Oro

  • Campeonas femeninas
  • Campeones masculinos: Bomberos A

Copa de Plata

  • Campeones masculinos: Bomberos B

Desde el club felicitaron a cada integrante de este proyecto deportivo —jugadores, profesores, comisión directiva y familias— y remarcaron que se continúa consolidando un camino basado en el esfuerzo, la identidad y la excelencia deportiva.

