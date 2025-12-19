Bomberos Vóley: Multicampeones de la Liga del Norte Santafesino

El Club Bomberos Vóley volvió a consagrarse como protagonista absoluto de la Liga del Norte Santafesino, al obtener nuevamente el título en todas las categorías disputadas, reafirmando su liderazgo y el crecimiento sostenido del proyecto deportivo.
Desde la institución felicitaron a todas las categorías por el logro alcanzado, destacando que estos resultados son fruto del trabajo constante, la dedicación y el compromiso de jugadores y jugadoras, entrenadores, cuerpo técnico y familias que acompañan día a día el desarrollo del vóley del club.
RESULTADOS POR CATEGORÍA
Categoría Sub 12
Copa de Oro
- Campeonas: Bomberos A
- Subcampeonas: Bomberos A
- Tercer puesto: Bomberos B
Copa de Plata
- Subcampeonas: Bomberos B
Categoría Sub 14
Copa de Oro
- Campeonas femeninas: Bomberos A
- Campeones masculinos: Bomberos A
Copa de Plata
- Subcampeones: Bomberos B
Categoría Sub 16
Copa de Oro
- Campeonas femeninas: Bomberos A
- Campeones masculinos: Bomberos B
- Cuarto puesto masculino: Bomberos B
Categoría Sub 18
Copa de Oro
- Campeonas femeninas
- Campeones masculinos: Bomberos A
Copa de Plata
- Campeones masculinos: Bomberos B
Desde el club felicitaron a cada integrante de este proyecto deportivo —jugadores, profesores, comisión directiva y familias— y remarcaron que se continúa consolidando un camino basado en el esfuerzo, la identidad y la excelencia deportiva.