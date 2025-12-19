Rojas destacó la baja de impuestos y el criterio de equidad territorial en la Ley Tributaria

Este jueves 18 de diciembre, la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio sanción definitiva a la Ley Tributaria 2026 enviada por el Poder Ejecutivo.

El diputado Sergio “Chiqui” Rojas destacó algunas de las medidas más relevantes de la Ley aprobada: “En primer lugar, me parece importante destacar que hay una disminución de impuestos para el sector comercial, especialmente para pymes y emprendedores; probablemente uno de los más golpeados este último año por la baja en el consumo, la apertura de las importaciones, que se manifiestan de diferentes maneras con bajas en ingresos brutos, crédito fiscal, incentivos al empleo, entre otros”.

Por otra parte, el diputado se refirió específicamente al sector agropecuario, alrededor del cual gira y se organiza la vida en los departamentos del norte santafesino. “La Ley Tributaria incorpora un criterio de progresividad pero también geográfico, reconociendo las desigualdades territoriales. El norte históricamente no ha podido explotar todo su potencial debido a condiciones desfavorables de infraestructura, conectividad, falta de inversión, entre otros. Las medidas que contiene esta ley son realmente disruptivas, necesarias, y celebramos que el gobierno haya tenido la valentía de adoptarlas.”



Concretamente, Rojas habló de la segmentación del Impuesto Inmobiliario Rural, explicando que “mientras quienes destinen hasta 300 hectáreas en el sur provincial tendrán un descuento del 30% y los del centro un 40%, en los tres departamentos del norte el descuento va a ser del 50%. Eso es mucha plata que vuelve en forma de inversión por parte del productor en maquinaria, alambrado, mejoras, pero también eso vuelve a las localidades, moviliza el comercio, el consumo, y lo que mencionábamos antes, la generación de empleo; ese círculo es lo que genera verdadero arraigo, las condiciones y oportunidades para que la gente pueda desarrollarse en su localidad.”

Finalmente, Rojas mencionó otros aspectos relevantes de la Ley para los contribuyentes. “Se mantienen los beneficios para el buen contribuyente, con descuentos importantes en el inmobiliario urbano y la patente automotor. Además, en el primer caso el aumento será del 14%, la mitad de la inflación proyectada por el Banco Nación, mientas que para las patentes se establece un tope del 30% de aumento”.